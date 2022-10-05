Лицей № 7 в Солнечногорске отметил 85-летие | 360°

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Спецоперация
05 октября 2022, 04:33
«Нашли мины в школах и детсадах». Российские саперы рассказали, как ВСУ пытались взорвать мирных жителей ЛНР
Подмосковье
05 октября 2022, 04:28
Школьники представили главе Реутова проект о Москве в годы войны
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Знаменитости
05 октября 2022, 03:57
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Спецоперация
05 октября 2022, 03:55
Стремоусов обещал освободить херсонские села от украинских войск
Спецоперация
05 октября 2022, 03:30
Стремоусов попал под обстрел ВСУ
Мир
05 октября 2022, 03:29
Байден запретил Минфину США менять российские СДР на доллары
Подмосковье
05 октября 2022, 03:28
Лицей № 7 в Солнечногорске отметил 85-летие
Мир
05 октября 2022, 03:12
Американский политолог назвал последствия вступления Украины в НАТО
Мир
05 октября 2022, 03:02
Венгрия добилась исключения атомной энергетики из новых санкций против России