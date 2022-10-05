Лицей № 7 в Солнечногорске отметил 85-летие | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 03:28 Поделиться Telegram

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Viber Лицей № 7 в Солнечногорске отметил 85-летие Солнечногорский лицей № 7 отметил 85-летний юбилей в преддверии Дня учителя «360»

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Директор МБОУ «Лицей № 7» Галина Нагорная поздравила педагогический коллектив с Днем учителя. Для сотрудников образовательного учреждения провели праздничный концерт в честь 85-го дня рождения.

История лицея началась в 1937 году, за год до официального появления самого Солнечногорска. Учебное заведение пережило Великую Отечественную войну, смену номера и приобретение звания лицея. По словам главы городского округа Солнечногорск Виктора Родионова, у лицея № 7 большая история.

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«Я уже понял, что у вас тут такая очень непростая, своеобразная, ваша атмосфера, заряженная положительной энергией. У вас очень много выпускников, которых знают не только в Солнечногорске, но и далеко за его пределами», — отметил он.

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«360»

В лицее пока не знают, как отмечать следующий юбилей. При этом планы на ближайший год грандиозные — образовательное учреждение ждет капитальный ремонт.

«360»

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