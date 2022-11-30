Подмосковье 30 ноября 2022, 14:19 Солнечногорский завод по производству пластика стал одним из самых мощных в России

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Солнечногорский завод стал третьим в России по мощности производства ПЭТ. Среди конкурентов только цеха в Калининграде и Благовещенске. Продукцию завода закупают крупные производители бутылок для прохладительных напитков и минеральной воды.

Благодаря успешно внедренной технологии FTR в производственный процесс вводят до 30% вторичного полимера. Мощность производства увеличилась на 50 тонн.

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«Где-то в течение года мы тестировали образцы продукции, сделали [их], отдали на анализ в санэпидемстанцию, получили сертификат безопасности, получили заключение Санэпиднадзора о том, что продукция годна к пищевому применению», — рассказал директор производства Владимир Котов.

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Сейчас завод в сутки производит 350 тонн готовой продукции. Работа идет беспрерывно круглый год. При этом в производстве каждые сутки задействованы всего 20 человек. Процесс практически полностью автоматизирован.

Здание завода требует особого внимания. Оно возвышается на 43 метра, при этом на каждом этаже вместо привычного пола — прочная сетка. За счет такой конструкции помещение само прогревается и не требует отопления.

Кроме этого, завод имеет два склада. Один — с готовой продукцией на шесть тысяч квадратных метров, а второй — на пять тысяч квадратных метров с сырьем. Есть здесь и две подъездные железнодорожных ветки для разгрузки, и спецплощадка, которая может принять до 300 контейнеров.

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