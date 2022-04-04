Солнечногорский завод мехатронных изделий перешел на импортозамещение

Солнечногорский завод мехатронных изделий в кратчайшие сроки увеличил производственные мощности и был перепрофилирован на изготовление комплектующих и расходных материалов для европейского оборудования.

Солнечногорский завод мехатронных изделий в кратчайшие сроки увеличил производственные мощности и был перепрофилирован на изготовление комплектующих и расходных материалов для европейского оборудования.

Одним из ключевых направлений для стабилизации экономики в данный момент является импортозамещение. В Солнечногорске теперь есть возможность изготавливать самые сложные детали. Например, модули линейного перемещения раньше заказывали заграницей, а теперь такую деталь изготавливают в Подмосковье. На заводе мехатронных изделий работает небольшой молодой коллектив. Функционируют два цеха, всего двадцать специалистов выполняют огромные объемы работ.

Алексей Подкин, один из руководителей производства, начинал свою карьеру здесь же, на заводе. Сначала был кладовщиком, а спустя шесть лет дорос до генерального директора. Он уверен, что сейчас на рынке наступило «их время». Компания открыта всему новому и способна креативить и выдавать эксклюзив.

Работа местных мастеров напоминает труд искусных хирургов. Клиенты все чаще просят повторить детали, которые сломались на импортных станках. Сначала в дело вступают конструкторы, они создают 3D-модель нужной запчасти, а потом мастера из кусков металла вырезают ее с точностью до микрона.

Аналогичный комплект в Германии стоит в два раза больше, чем у нас. Мы делаем этот комплект за три-пять дней максимум. Из Германии комплект этих деталей идет от месяца и дольше. А сейчас он просто не приедет. Максим Тимошенко заместитель генерального директора ООО «Завод мехатронных изделий».

Есть на заводе и по-настоящему уникальные вещи, например старый фрезерный станок, который специалисты выкупили за копейки и автоматизировали с помощью своих же запчастей. Теперь на нем при необходимости можно разместить небольшой автомобиль и быстро обработать. Кроме того, на заводе есть станок для лазерного раскроя металла собственной сборки.

У производства огромный потенциал, навыков персонала и средств хватает для того, чтобы справляться с сильно возросшим спросом на продукцию завода. В планах открытие нового цеха и запуск дополнительных линий. Завод планирует освоить порошковую покраску, гальванику, термообработку и производство лазерной продукции.