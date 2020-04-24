Солнечногорский скульптор увековечил в мраморе благодарность врачам
Две кисти рук, врача и пациента, — эскиз, пока что сделанный из скульптурного пластилина. Воплотить свой подарок в такой форме Роман Фашаян решил, основываясь на личных эмоциях.
Я хотел как-то увековечить доброту врачей, ведь самое важное в докторе — это доброта. Добротой можно вылечить все что угодноРоман Фашаян.
Над созданием эскиза скульптор трудился не один. Дочь с зятем позировали и присылали фотографии своих рук. Автор выбрал момент самого трогательного касания. Теперь наброски станут мраморным изделием ориентировочно в сентябре.
«По моим ощущениям, когда врач подходит и берет тебя за руку — болезнь уже отступает», — отметил скульптор.
Сам автор надеется, что фигуру установят вблизи центральной районной больницы Солнечногорска. Там работают многие его друзья.