Солнечногорский скульптор увековечил в мраморе благодарность врачам

Солнечногорский скульптор Роман Фашаян отобразил в своем творчестве благодарность врачам — ее сохранит мрамор. Это символичное «спасибо» стало порывом его души в условиях пандемии.

Две кисти рук, врача и пациента, — эскиз, пока что сделанный из скульптурного пластилина. Воплотить свой подарок в такой форме Роман Фашаян решил, основываясь на личных эмоциях.

Я хотел как-то увековечить доброту врачей, ведь самое важное в докторе — это доброта. Добротой можно вылечить все что угодно Роман Фашаян.

Над созданием эскиза скульптор трудился не один. Дочь с зятем позировали и присылали фотографии своих рук. Автор выбрал момент самого трогательного касания. Теперь наброски станут мраморным изделием ориентировочно в сентябре.

Источник фото: телеканал «360»

«По моим ощущениям, когда врач подходит и берет тебя за руку — болезнь уже отступает», — отметил скульптор.

Сам автор надеется, что фигуру установят вблизи центральной районной больницы Солнечногорска. Там работают многие его друзья.