    24 апреля 2020, 17:52

    Солнечногорский скульптор увековечил в мраморе благодарность врачам

    Анастасия Аброськина

    Солнечногорский скульптор Роман Фашаян отобразил в своем творчестве благодарность врачам — ее сохранит мрамор. Это символичное «спасибо» стало порывом его души в условиях пандемии.
    Солнечногорский скульптор увековечил в мраморе благодарность врачам

    Две кисти рук, врача и пациента, — эскиз, пока что сделанный из скульптурного пластилина. Воплотить свой подарок в такой форме Роман Фашаян решил, основываясь на личных эмоциях.

    Я хотел как-то увековечить доброту врачей, ведь самое важное в докторе — это доброта. Добротой можно вылечить все что угодно

    Роман Фашаян.

    Над созданием эскиза скульптор трудился не один. Дочь с зятем позировали и присылали фотографии своих рук. Автор выбрал момент самого трогательного касания. Теперь наброски станут мраморным изделием ориентировочно в сентябре.

    Солнечногорский скульптор увековечил в мраморе благодарность врачам | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «По моим ощущениям, когда врач подходит и берет тебя за руку — болезнь уже отступает», — отметил скульптор.

    Сам автор надеется, что фигуру установят вблизи центральной районной больницы Солнечногорска. Там работают многие его друзья.