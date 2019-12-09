Солнечногорский путешественник вернулся в Россию из кругосветки. Где он побывал и что увидел?

Солнечногорский путешественник Евгений Глод временно вернулся в Россию через два месяца после начала кругосветки. За это время Евгений побывал в семи странах. Сейчас он находится в Севастополе, где отмечает юбилей своего деда

Житель Солнечногорска отправился в кругосветное путешествие два месяца назад. Слова напутствия ему сказал глава округа Владимир Слепцов. Также он вручил путешественнику флаг муниципалитета.

За это время Евгений Глод успел посетить 13 городов и семь стран. Все они — европейские. С флагом путешественник побывал на вершине вулкана Этна и поплавал на яхте возле берегов Сицилии. Сейчас Евгений Глод ненадолго вернулся в Россию, чтобы перезагрузиться и затем вновь отправиться в Европу.

«Это не конец путешествия. Я хочу закончить этот путь. Он оказался куда сложнее, чем изначально я представлял себе и мог подумать. Очень сложно в эмоциональном и физическом плане», — поделился эмоциями путешественник.

Евгений планирует путешествовать по Европе еще на протяжении двух месяцев. После чего транзитом через Стамбул отправится в Африку. Об окончательном возвращении на родину солнечногорец пока не задумывается.