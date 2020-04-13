Солнечногорский госпиталь примет 500 человек с COVID-19. Его перепрофилируют в апреле

После завершения ремонта учреждение станет инфекционной больницей, в которой дополнительно развернут 500 коек. Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Сроки сжаты. Лечебное учреждение должно быть готово к приему пациентов уже к концу апреля Владимир Локтев.

Сейчас помещения начали адаптировать для приема пациентов с коронавирусом. В госпитале заменят все двери и светильники, создадут фильтр-блок между «грязной» и «чистой» зонами.

А вблизи коек установят аппараты с медицинскими газами для обеспечения пациентов доступом к кислороду. Инфекционный стационар оснастят всем необходимым оборудованием.

И новый инфекционный комплекс

В Солнечногорске уже в апреле появится инфекционный центр. Для этого полностью переделают помещение бывшей казармы. Врачи смогут лечить одновременно более 400 человек.

Сейчас инфекционное отделение уже отделывают изнутри. В то же время утепляют фасад, занимаются крышей и прокладывают коммуникации.

Больницы готовят по всему Подмосковью

В апреле инфекционные отделения развернут еще в Подольске, Жуковском, Звенигороде, Талдоме и Егорьевске.

В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.