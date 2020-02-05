Еда с историей. Солнечногорских поваров научили готовить любимое блюдо Александра Блока

В конце февраля в Солнечногорске определят лучшие рестораны города. А пока повара готовятся и совершенствуются в приготовлении вкусных блюд на специальных мастер-классах.

Источник фото: телеканал «360»

Повара ресторанов Солнечногорска приехали в колледж «Подмосковье» на мастер-классы, чтобы узнать секреты создания блюд, связанных с историей Солнечногорья.

Например, они приготовили говядину с овощным гарниром по одному из любимых рецептов поэта Александра Блока, биография которого тесно связана с этими местами. В дальнейшем такая еда может стать изюминкой в меню солнечногорских ресторанов.

Начальник отдела туризма администрации округа Мария Некраш рассказала, что конкурс проводится для того, чтобы и туристы, и жители узнали больше о местных замечательных ресторанах, а также о том, как можно интересно провести выходные, куда сходить, где вкусно поесть.

Участников познакомили с основными компетенциями, по которым и будут определять лидеров. За звание лучшего заведения округа сразятся шесть кафе и ресторанов. Оценивать мастерство будут в номинациях: «Современные десерты», «Авторское блюдо шеф-повара по тематике: блюдо Солнечногорья», «Любимые рецепты моего города» (хлебная корзина) и «Ресторанный сервис» (сервировка стола, работа официанта).

Именитые повара — они же мастера производственного обучения и эксперты регионального чемпионата WorldSkills — поделились с конкурсантами необычными рецептами и секретами сервировки столов.

Конкурс на лучший ресторан Солнечногорска состоится 26 февраля. В составе жюри — член национальной организации кулинаров России Леонид Гилебдерман, эксперты по поварскому и кондитерскому делу, представители администрации округа и общественные деятели. Состязание проведут на кухне колледжа «Подмосковье».