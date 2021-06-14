Солнечногорские спасатели освободили лису, застрявшую в курятнике местного жителя

В деревне Задорино городского округа Солнечногорск спасли лису. Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили хищника, который застрял в курятнике местного жителя. Об этом рассказало РИАМО со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Лиса охотилась на кур в деревне Задорино 13 июня. Хозяин курятника, в котором она застряла, рассказал, что такое случалось уже несколько раз. Он попросил помощи у спасателей.

«Попавшись в этот раз на месте преступления, лисица забилась под насесты в угол. Хозяин дома заблокировал лисе выход из убежища металлической сеткой и вызвал спасателей, так как не знал, что делать с охотницей», — пояснил сотрудник 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Сергей Гулин.

Чтобы достать испуганное животное из плена, спасатели сделали из подручных материалов ящик. В него они переманили хищника. В ящике лису довезли до леса, где и отпустили.

«Убедившись, что с лисой все в порядке, выпустили рыжую красавицу в естественную среду обитания», — сказал сотрудник «Мособлпожспаса».

Чтобы животное не возвращалось в излюбленное место охоты, спасатели выпустили его подальше от деревни.