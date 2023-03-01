Подмосковье 01 марта 2023, 11:30 Врачи из Солнечногорска спасли пенсионерку с опухолью головного мозга

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Пациентка в возрасте 69 лет поступила в больницу Солнечногорска с жалобами на головокружение, слабость и боли. Она рассказала, что ее состояние ухудшалось последние две недели. Врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга размером пять сантиметров.

Головные боли беспокоили женщину несколько лет. Компьютерная томография выявила у нее опухоль — менингиому, которая занимала почти все полушарие мозжечка. По словам заведующего отделением Романа Михайлова, женщине провели операцию, которая длилась более четырех часов.

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«Благодаря грамотным действиям нейрохирургов опухоль удалось полностью удалить. И уже через три часа после окончания операции пациентка проснулась в отделении реанимации в состоянии ясного сознания», — добавил он.

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Сейчас женщина проходит курс лечения и ждет заключение о степени злокачественности опухоли.

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