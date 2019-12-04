Солнечногорские коммунальщики установили заглушки в канализацию 22 должникам

Один из способов бороться с долгами за услуги ЖКХ жильцов многоквартирных домов — установить им заглушки в канализацию. Этот метод коммунальные службы Солнечногорского городского округа применили к 22 квартирам.

В солнечногорской деревне Голубое коммунальщики начали более радикальную борьбу с должниками. На систему водоотведения злостным неплательщикам поставили специальные заглушки. Такие меры применили к жильцам 22 квартир.

Только в этой деревне за коммунальные услуги не платят более 500 абонентов, 11 из них накопили долги на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.

Чтобы побудить граждан погасить долг, к ним применяются особые меры — на систему водоотведения ставятся заглушки, избавиться от которых жильцы смогут только после того, как начнут выплачивать задолженность.

«На данный момент ситуация с должниками в этой деревне катастрофическая. В общей сложности ее жители задолжали за ЖКУ более 18 миллионов рублей. Мы ведем с должниками активную работу», — рассказал начальник МУП ИК «Андреевка» Дмитрий Пучкель.

Ранее аналогичные меры к должникам применяли сотрудники МУП «ИК ЖКХ». Во всех поселениях Солнечногорского округа насчитывается более тысячи таких неплательщиков, а общая сумма задолженности составляет порядка 60 миллионов рублей.