Доделать капитальный ремонт и увеличить число врачей — в ближайших планах Солнечногорской центральной районной больницы, которая сегодня отмечает 140 лет со дня основания.

Торжественная церемония в честь юбилея состоялась в актовом зале Солнечногорской ЦРБ. Глава городского округа Владимир Слепцов поздравил коллектив медучреждения с юбилеем и отметил лучших сотрудников.

Владимир Слепцов подчеркнул, что здравоохранение — в числе приоритетных направлений работы муниципалита. По словам главы округа, с помощью областных программ центральная районная больница показывает высокие темпы развития медицины и обеспечивает жителей современным и многопрофильным лечением.

«Сегодня многие солнечногорцы говорят „спасибо“, благодаря тому, что действительно, в нашей центральной больнице сконцентрирован врачебный коллектив, который способен грамотно и безупречно лечить людей», — сказал Владимир Слепцов.

Источник фото: телеканал «360»

За почти полтора века существования в медучреждении появилось современное оборудование, которое позволяет проводить сложнейшие операции.

В 2019-м в Солнечногорской ЦРБ отремонтировали реанимационное и операционное отделения, провели капремонт приемного отделения и помещений под загрузку тяжелого медоборудования, установили и запустили новые лифты для маломобильных жителей округа.

Работы по обновлению больницы будут продолжены. В ближайшие два года запланировано сделать проект капремонта центральной районной поликлиники. Также продолжат вести работу по привлечению в медучреждение новых врачей, особенно узких специалистов.