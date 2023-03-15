Подмосковье 15 марта 2023, 12:17 Солнечногорская областная больница привлекла на работу 12 врачей с начала года

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Солнечногорская областная больница привлекла на работу 12 врачей с начала этого года. Среди них — участковые педиатры и терапевты, травматологи-ортопеды, нейрохирурги, психиатры-наркологи, медицинские психологи и другие специалисты.

Укомплектованность врачами в Солнечногорской областной больнице и ее структурных подразделениях на сегодняшний день составляет 94%.

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«У нас имеется дефицит ряда специалистов. Очень нужны терапевты и педиатры, неврологи, офтальмолог, медсестры. Для привлечения врачей в округ у нас действуют региональные и муниципальные меры поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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В настоящее время в Солнечногорске 89 медиков из регионального бюджета получают ежемесячную выплату на аренду жилья, 49 врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи из бюджета округа компенсируют проезд до места работы, 76 специалистам в рамках программы губернатора предоставлены земельные участки под строительство домов.

Еще четырех врачей и медсестру привлекли по программе «Приведи друга». В решении жилищных вопросов помогают госпрограммы «Земский доктор» и «Социальная ипотека». Также по целевому набору учатся 42 студента, которые вскоре получат специальность и придут на работу в медучреждения округа.

Специалисты отдела кадров Солнечногорской областной больницы готовы ответить на вопросы трудоустройства по телефону: 8 (495) 994-15-51.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вопрос с кадровой укомплектованностью учреждений здравоохранения в регионе остается актуальным. Сейчас в Подмосковье продолжается реализация большой программы по строительству медицинских учреждений. Объекты стараются вводить в эксплуатацию с опережением сроков.

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