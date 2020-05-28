Солнечногорская автовечеринка молодежи обернулась исправительными работами в больнице

Зачинщика автовечеринки в Солнечногорске отправили на исправительные работы в больницу. Там нарушитель самоизоляции проведет 30 часов, выполняя физическую работу. Это решение суда.

Вместе с другом юноша затеял массовую вечеринку на парковке вблизи торгового центра Zеленопарк. Гостей они приглашали в социальных сетях — собралось больше 150 человек. И все это 10 мая — в разгар пандемии коронавируса.

Молодые люди себя ни в чем не ограничивали — дрифт, опасное вождение, кальяны и громкая музыка. Вот только наказание не заставило себя долго ждать. Теперь зачинщик вечеринки будет каждый день работать по четыре часа, рассказала главный врач Солнечногорской ЦРБ Лариса Борисова.

Он делает все, что мы ему скажем. Исполняет у нас обязанности санитара. Несмотря на то, что он работает в чистой зоне, меры безопасности мы должны соблюдать, поэтому он всегда там в спецкостюме Лариса Борисова.

Правонарушителей и раньше отправляли на работы в больницу Солнечногорска. Но обычно они красили бордюры и подметали тротуары.

«В данном случае человек воспитанный и грамотный, поэтому для него будет уроком увидеть, как работают врачи в условиях пандемии, походив в таком халате, в масках и прочувствовав на себе всю тяжесть», — сказал заместитель главы администрации округа Сергей Пушкин.

А все о качестве работ юноши медики будут сообщать главному врачу и в администрацию Солнечногорска.