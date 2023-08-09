Подмосковье 09 августа 2023, 16:39 Солнечногорск вошел в топ-15 округов Подмосковья по развитию туризма пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Солнечногорск вошел в топ-15 округов Московской области по развитию туризма и продолжает удерживать лидерские позиции уже четыре года подряд. Только за шесть месяцев 2023 года в округе побывало порядка 300 тысяч туристов.

Подмосковье в этом году вошло в пятерку самых популярных направлений для путешествий по России. Регион посетили 11,1 миллиона туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее.

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Достопримечательности Солнечногорска также входят в туристические путеводители по Московской области. Округ участвует в крупных туристических выставках и входит в федеральный проект «Государева дорога» с 2021 года.

Самыми популярными туристическими местами в Солнечногорске являются набережная озера Сенеж, арт-объект «Маяк», усадьба Шахматово и музейно-выставочный центр «Путевой дворец». Также большим спросом у отдыхающих пользуются многочисленные парк-отели.

«Уверен, что новый приток туристов в округ даст обустраиваемая тропа к могиле известного историка, государственного деятеля Василия Татищева, который последние годы своей жизни провел в своей подмосковной усадьбе Болдино на территории нашего округа», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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