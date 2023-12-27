Подмосковье 27 декабря 2023, 11:27 Солнечногорск стал лауреатом губернаторской премии «Прорыв года» в сфере ЖКХ Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Итоги 2023 года подвели на заседании Высшего совета под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Лауреатом премии «Прорыв года» в сфере ЖКХ стал городской округ Солнечногорск.

При поддержке губернатора в 2023 году в Солнечногорске стартовала масштабная модернизация объектов ЖКХ. Это необходимо, так как износ коммунальной инфраструктуры в округе превышает 78%.

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Сегодня по президентскому проекту строятся очистные сооружения в деревне Осипово, ведется капремонт главного канализационного коллектора. В этом году запустили обновленные водозаборы в Лесхозе и Толстякове, готовится к обновлению самый большой в округе водозаборный узел в Рекино-Кресты.

Концессионер «Газпром теплоэнерго» начал обновление котельных и сетей. Первый этап работ уже завершают в поселке Менделеево, а в 2024 году полностью отремонтируют сети в микрорайоне Выстрел.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Нужно понимать, что реализация всех этих масштабных проектов — огромные затраты, которые самостоятельно, без поддержки областного правительства, ни один муниципалитет региона просто не потянет. Эта награда — большое доверие и поддержка нас, дорогие солнечногорцы, в нелегком пути больших перемен», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Премия «Прорыв года» ежегодно проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Наш успех — это доверие, которое мы получаем в каждом городе, населенном пункте. Подмосковье — это уникальная, опорная территория, которой нам доверил управлять президент. С первого дня нашей работы мы договорились определять лидеров и аутсайдеров. Мы делаем это лишь для того, чтобы каждый из вас вдохновлялся, чтобы усердие не таяло», — сказал Андрей Воробьев.

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