Подмосковье 10 августа 2023, 14:06 Солнечногорск привлек более 3,5 миллиарда инвестиций с начала года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Городской округ Солнечногорск привлек свыше 3,5 миллиарда инвестиций за шесть месяцев 2023 года. В качестве мер поддержки предприниматели могут воспользоваться сервисом по аренде свободных земельных участков или новой услугой «Открой свой бизнес на первых-вторых этажах многоквартирных домов».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске нового сервиса, который ускорит процесс аренды помещений для бизнеса в жилых домах. Уже сейчас для предпринимателей доступны 157 объектов недвижимости. Процедура заключения договора займет 15 дней.

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«Важно, чтобы предприниматели могли быстро получить помещение без бумажной волокиты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Это не единственная мера поддержки, которую реализуют в регионе. Так, предприниматели Подмосковья могут подать заявку на получение земельного участка без проведения торгов. Подобрать подходящие участки можно на инвестиционной карте Московской области. Этой услугой же воспользовались 10 предпринимателей из Солнечногорска. Они инвестируют в свои проекты 6,6 миллиарда рублей и создадут почти полторы тысячи рабочих мест.

«Мы большое внимание уделяем наращиванию инвестиционного потенциала округа. За первое полугодие 2023 года в городском округе Солнечногорск создано более тысячи рабочих мест и привлечено свыше 3,5 миллиарда инвестиций. Так, в число реализованных проектов вошли вторая очередь комплекса „Индастриал сити“, вспомогательный объект ЗАО „Накалпром“, предприятие по производству гибких труб „Полимертехком“ и другие», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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