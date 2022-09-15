Солнечногорск присоединился к всероссийской акции «БумБатл» | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 22:43 Поделиться Telegram

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Viber Солнечногорск присоединился к всероссийской акции «БумБатл» Телеканал "360"

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В день старта всероссийской акции «БумБатл» для школьников Солнечногорска провели экскурсию на опытно-экспериментальном механическом заводе. Ребятам показали все циклы производства вещей из переработанной макулатуры.

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Все изделия на СОЭМЗ производятся из вторичного сырья. Ассортимент выпускаемой продукции из пульперкартона широк, всего свыше 170 наименований — помимо яичных коробок и подстаканников, здесь изготавливают лотки для овощей, фруктов, грибов и ягод, упаковки для различного рода техники и многое другое.

Экскурсию для школьников провел исполнительный директор СОЭМЗ Дмитрий Гутман. Вместе со школьниками он провел краш-тест — сел на одноразовое судно из пульперкартона для лежачих больных, которое выдерживает вес до 100 килограммов.

«Никакой мусор сам по себе не исчезает, поэтому мы максимально поддерживаем акции, которые рассказывают о важности раздельного сбора отходов и о том, как эти отходы перерабатываются. Одна из таких акций — #БумБатл, мы рады принимать в ней участие. Ежемесячно СОЭМЗ перерабатывает до 450 тонн макулатуры, но производство продолжает развиваться и даже наращивать мощности, поэтому сдавайте макулатуру — мы готовы перерабатывать больше», — отметил исполнительный директор СОЭМЗ Дмитрий Гутман.

Телеканал "360"

«БумБатл» — это бумажный батл. Это всероссийская акция-соревнование по сбору макулатуры. Все регионы участвуют, участвуют все школы, сады, вузы, средние учебные заведения и компании», — рассказала представитель оргкомитета «БумБатл» Александра Зубова.

Школьники из Солнечногорска приняли участие в акции — сегодня они принесли с собой небольшую стопку бумаги. Теперь их рейтинг в общекомандном зачете стал выше. И это только начало. Собирать бумагу на переработку в специальные контейнеры вся Россия будет на протяжении двух месяцев.

Телеканал "360"

Для самых креативных в социальных сетях будет проходить конкурс с хештегом #бумбатл. Авторы самых необычных фото и видео смогут встретиться со звездами российской эстрады и спорта.

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