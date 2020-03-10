Солнечногорск примет спортсменов со всей России на чемпионате по мотокроссу

В первый месяц осени десятки спортсменов из разных уголков страны соберутся в Солнечногорске на чемпионате России по мотокроссу. Масштабные соревнования состоятся на трассе профильного центра «Ленинград».

Его территорию переделают с учетом потребностей чемпионата. Для участников гонок построят двухэтажную модульную конструкцию. На первом уровне расположат медпункт, гараж и раздевалки. Второй этаж адаптируют под гостиницу и кафе для спортсменов.

«Мероприятие такого масштаба пройдет в округе впервые. Мы должны организовать для участников чемпионата достойную площадку. Кроме того, очень важно, чтобы гости из других уголков нашей страны чувствовали себя комфортно, поэтому в планах — улучшение инфраструктуры вблизи трассы. Сделаем все, чтобы чемпионат прошел на высшем уровне», — сказал глава городского округа Владимир Слепцов.

В мотоцентре есть как детские, так и взрослые треки, среди которых — для суперкросса, а также трасса протяженностью 1,8 километра. Площадка готова принять гонщиков всех возрастов и уровней подготовки.