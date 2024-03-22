Подмосковье 22 марта 2024, 16:35 Солнечногорск презентовал свои туристические достопримечательности на выставке MITT пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Представители отдела туризма администрации городского округа Солнечногорск приняли участие в выставке MITT-2024. На мероприятии муниципалитет представил гостеприимный потенциал города.

Представители отдела туризма Солнечногорска посетили экспертную сессию «Оздоровительный туризм. Тренды и прогнозы 2024» и представили планы развития сферы гостеприимства. Они рассказали о лучших гостиницах, усадьбах, музеях, отели, ресторанах и развлечениях в округе.

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Заместитель главы администрации Солнечногорска Кирилл Типографщик отметил, что город активно работает над развитием внутреннего туризма, увеличением посещаемости и качеством предоставляемых услуг. Планируется открытие туристско-информационного центра, организация новых экскурсионных маршрутов и проведение индустриальных экскурсий.

Выставка MITT является крупным международным событием для туристической отрасли и индустрии гостеприимства в России и Восточной Европе. Здесь собираются руководители и специалисты компаний различных направлений этой отрасли для продвижения регионов, стран и бизнеса.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

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