Подмосковье 17 марта 2023, 12:11 Солнечногорск представит свой туристический потенциал на международной выставке MITT

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Городской округ Солнечногорск примет участие в 29-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023. Самая крупная туристическая выставка России пройдет с 16 по 18 марта в «Крокус Экспо».

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Представители отдела туризма администрации городского округа Солнечногорск будут работать 18 марта на стенде Московской области. Они поделятся планами по развитию туризма на ближайший год и познакомят гостей выставки с лучшими гостиницами, усадьбами, музеями, отелями, ресторанами и развлечениями округа.

Посетители стенда также смогут продегустировать мороженое и молочную продукцию местной компании «АйсКро».

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