Подмосковье 20 марта 2024, 10:18 Солнечногорск представил концепцию фермерского туризма на международной выставке «Интурмаркет» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Солнечногорск принял участие в международной туристической выставке «Интурмаркет». Округ поделился планами по развитию сельскохозяйственного туризма.

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» — одно из ключевых мероприятий по развитию туризма в регионах. Выставка объединяет самых активных представителей туриндустрии страны и мира. В этом году среди участников было более 700 компаний из 68 регионов России и 13 стран.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Делегация Управления инвестиций, промышленности и туризма администрации городского округа Солнечногорск поучаствовала в круглом столе по теме развития сельского туризма.

«Фермерский туризм появился в Солнечногорске относительно недавно, но уже начал стремительно развиваться. Потенциал развития сельскохозяйственного туризма на территории нашего муниципалитета очень высок. Планируется разработка и реализация новых маршрутов по паркам, фермам, заповедникам Солнечногорска», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно самостоятельно составить интересный туристический маршрут по городам региона.

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