Подмосковье 26 декабря 2023, 12:51 Солнечногорск представил достижения в сфере туризма на стенде Подмосковья в парке «Зарядье» Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Мероприятие «Дни Московской области» прошло в парке «Зарядье». Солнечногорск в числе 11 лучших муниципалитетов региона представил туристический потенциал на стенде Московской области.

Представители Солнечногорска подготовили интерактивную программу для зрителей с викториной, головоломками и шарадами по истории округа. На мастер-классах посетители сделали новогодние поделки из бумаги, а во время дегустаций угостились кондитерскими изделиями от местных производителей.

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«В ходе мероприятия представители администрации городского округа поделились планами по развитию туризма на ближайший год, познакомили со своими лучшими гостиницами, туристскими объектами и маршрутами», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Всего в первые дни мероприятия площадку Московского туристско-информационного центра посетили более шести тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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