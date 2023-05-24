Подмосковье 24 мая 2023, 16:50 Солнечногорск получил 4 медали на первом этапе подмосковного турнира по пляжному волейболу

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Игры первенства Московской области по пляжному волейболу прошли в Солнечногорске. На соревнованиях первого этапа солнечногорские спортсмены выиграли четыре медали.

Мужская команда из Солнечногорска заняла первое и третье места в старшей возрастной категории. Юноши 2007–2008 годов рождения также оказались на первом месте. А девушки получили второе место в младшей возрастной категории.

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Всего на соревнованиях выступили около 300 спортсменов из Москвы, Зеленограда, Твери, Калужской области и 10 городских округов Подмосковья. Спортсмены сыграли на площадке, которая находится на набережной озера Сенеж.

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