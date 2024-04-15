Подмосковье 15 апреля 2024, 15:01 Солнечногорск отправил Донбассу свыше 50 тонн гумпомощи за два года Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В день годовщины акции «Доброе дело» жители Солнечногорска совместно с волонтерами собрали гуманитарную помощь для мирного населения Донбасса и участников специальной военной операции. За два года действия акции из округа отправили более 56 тонн вещей и продуктов.

На этот раз в пункте сбора подготовили к отправке продукты, средства личной гигиены, медикаменты, одежду, игрушки и канцелярию для детей. Собранную помощь направили в Запорожскую область.

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«Спасибо жителям Солнечногорска за добрые дела! Отмечу, что для участников специальной военной операции продолжает действовать единый стандарт мер поддержки, в числе которых льготы при оплате ЖКХ, налогов на имущество», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие в акции «Доброе дело».

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