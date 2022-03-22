Солнечногорск отметил годовщину присоединения Крыма к России

В минувшие выходные жители Солнечногорска отметили восьмую годовщину вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации. На мероприятии собралось больше тысячи человек. На митинг-концерт приехали жители из отдаленных микрорайонов городского округа. Перед собравшимися выступил глава Солнечногорска Виктор Родионов.

Он подчеркнул, что Крымская весна — это проявление мужества и единения всего народа, а также напомнил про российскую спецоперацию.

«Наши офицеры и солдаты всячески стараются защитить и освободить Луганскую и Донецкую народные республики от нацизма. И я поддерживаю решение президента, нашего главнокомандующего. Своих не бросаем! Россия, Крым, Донбасс с праздником вас!» — сказал Родионов.

Местная жительница Антонина Волчкова признается, что своей родиной очень гордится. Несколько часов женщина мастерила патриотичный плакат, а потом аккуратно везла его из дома пару десятков километров. Очень хотела попасть на мероприятие и в первых рядах простояла у сцены.

«Мы всецело поддерживаем нашу матушку-Россию, нашего многоуважаемого президента, мы с тобой, Россия!» — сообщила женщина.

Мероприятие длилось около полутора часов. На него собрались чиновники, сотрудники местных предприятий, пенсионеры, школьники и даже детсадовцы. Прозвучали десятки патриотических песен от лучших вокалистов Солнечногорска.