  • Солнечногорск готовится встретить Новый год. В первый день зимы там зажгут 11 елок

    21 ноября 2019, 12:31

    Юлия Смирнова

    В первый день зимы в Солнечногорске зажгутся одновременно 11 елок. Так городской округ начал подготовку к встрече Нового года.
    Солнечногорск готовится встретить Новый год. В первый день зимы там зажгут 11 елок

    В первый день зимы стартует ежегодная областная акция «Зимний парк». Солнечногорск присоединится к ней, и 1 декабря в городском округе торжественно зажгут новогодние елки.

    Главной площадкой акции «Зимний парк» станет набережная озера Сенеж. На ней будет организована праздничная программа. Выступят творческие коллективы, а главным гостем станет, конечно, Дед Мороз.

    Набережная озера Сенеж в Солнечногорске вошла в число лучших архитектурных проектов мира

    Подробнее

    «В этом году на период праздничных мероприятий мы подготовили для жителей насыщенную развлекательную программу. Всего пройдет более 1,2 тысячи мероприятий. Особое внимание, традиционно, — самым юным жителям округа», — отметила начальник управления культуры Солнечногорска Татьяна Жукова.

    Кроме того, на протяжении всех новогодних праздников жителей городского округа ждут театрализованные представления, увлекательные программы для детей, народные гуляния, мастер-классы, конкурсы, концерты и спортивно-массовые мероприятия.