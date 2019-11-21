Солнечногорск готовится встретить Новый год. В первый день зимы там зажгут 11 елок

В первый день зимы в Солнечногорске зажгутся одновременно 11 елок. Так городской округ начал подготовку к встрече Нового года.

В первый день зимы стартует ежегодная областная акция «Зимний парк». Солнечногорск присоединится к ней, и 1 декабря в городском округе торжественно зажгут новогодние елки.

Главной площадкой акции «Зимний парк» станет набережная озера Сенеж. На ней будет организована праздничная программа. Выступят творческие коллективы, а главным гостем станет, конечно, Дед Мороз.

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«В этом году на период праздничных мероприятий мы подготовили для жителей насыщенную развлекательную программу. Всего пройдет более 1,2 тысячи мероприятий. Особое внимание, традиционно, — самым юным жителям округа», — отметила начальник управления культуры Солнечногорска Татьяна Жукова.

Кроме того, на протяжении всех новогодних праздников жителей городского округа ждут театрализованные представления, увлекательные программы для детей, народные гуляния, мастер-классы, конкурсы, концерты и спортивно-массовые мероприятия.