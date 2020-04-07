Солнечногорск готовится принять пациентов с коронавирусом. Инфекционный центр на 400 мест достроят в апреле

Это будет большой комплекс, состоящий из нескольких зданий. В них предусмотрят инфекционное отделение, место хранения медицинских газов, помещение для дезинфекции и не только.

Все это должно быть сделано в кратчайшие сроки и сдано строго в конце апреля, чтобы Министерство здравоохранения уже смогло заняться установкой оборудования и приемом больных Владимир Слепцов, глава городского округа Солнечногорск.

Здание расположат почти в центре города, но это полностью соответствует санитарным нормам и безопасно для жителей. Поскольку для комплекса реконструируют старое помещение, он сможет принять пациентов в разы быстрее, чем если бы его возводили с нуля.

«Это позволит сократить сроки, поскольку не потребуется вести строительно-монтажные работы, а можно будет сразу перейти к внутренней отделке, а также монтажу электросетей», — сказал начальник управления Министерства строительства региона Константин Лапин.

В первую очередь лечить здесь будут жителей Солнечногорска, но при необходимости примут и пациентов из других городов области.

Как стройка выглядит уже сегодня

На стройке трудятся более трехсот человек. Они работают днем и ночью, укладываясь в график.

Сейчас инфекционное отделение уже отделывают изнутри. В то же время утепляют фасад, занимаются крышей и прокладывают коммуникации.

Особое внимание — обеспечению сотрудников медицинскими газами, для хранения которых построят отдельное здание. Уже оттуда они будут поступать в палаты пациентов.

Проектировщики позаботились и о здоровье специалистов. Так, административное здание с комнатами отдыха и кабинетами будет расположено отдельно от инфекционного корпуса. Оттуда врачи смогут переходить к пациентам через изолированный шлюз. Это позволит обеспечить безопасность персонала.

Завершить работы планируют 26 апреля. Затем проведут уборку и дезинфекцию, после чего начнут завозить технику и мебель.

Больницы готовят и в других городах

В нескольких подмосковных городах в срочном порядке строят и реконструируют больницы, чтобы уже принять пациентов с коронавирусом.

В апреле инфекционные отделения развернут и в Подольске, Жуковском, Звенигороде, Талдоме, а также в Егорьевске.

В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.