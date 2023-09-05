Подмосковье 05 сентября 2023, 17:02 Более 1,5 тысячи жителей Солнечногорска сделали прививку от гриппа Фото: unsplash.com

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В Солнечногорске стартовала кампания вакцинации от гриппа. На данный момент прививку сделали более 1,5 тысячи жителей округа.

В Центральной поликлинике имеется вакцина «Совигрипп». Препарат обладает иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами.

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«Иммунитет развивается на 14-й день после вакцинации и сохраняется у подавляющего числа пациентов в течение семи-девяти месяцев. Как раз период осень — зима — весна, когда наиболее часто бывают инфекции. Поэтому мы рекомендуем начать вакцинацию прямо сейчас», — рассказала заведующая Центральной поликлиникой Светлана Зиброва.

Поставить прививку можно в кабинете № 119 Центральной поликлиники на улице Военный городок, 13 без предварительной записи. Кабинет работает с понедельника по субботу с 08:00 до 15:00, кроме вторника. В этот день специалисты будут принимать с 08:00 до 13:00.

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