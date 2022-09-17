Больше 20 социально значимых проектов представили в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 05:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Больше 20 социально значимых проектов представили в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске В Солнечногорске представили 25 социально значимых проектов

Читать 360tv в

В мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске встретились 171 участница и 25 межрегиональных команд. Тут каждая женщина, не только лидер, но и человек, добившийся заметных высот в своей деятельности. Государственные и муниципальные служащие, представители бизнеса и НКО, руководители образовательных и медицинских учреждений более пяти недель обучались и создавали новые проекты вместе.

Реклама

«За это время уже были разработаны 25 социальных проектов, охватывающих такие ключевые сферы, как образование, женское предпринимательство, росзанятость и гражданская активность», — отметила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

В этом году программа «Женщина-лидер» впервые обрела статус международной. В ней приняли участие 37 женщин из зарубежных стран.

«Женщины выбирают проекты в основном по тем проблемам, которые остры, которые являются значимыми не только и ни столько для них, сколько для того сообщества, в котором они живут, в котором работают», — отметила заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Галина Карелова.

Проекты, направленные на решение проблем образования, здоровья, внутреннего туризма, предпринимательства и не только. Все они были представлены на оценку экспертам и другим участницам. При этом, большинство замыслов выйдут за рамки учебной программы. Многие из них уже воплощены в реальность, либо проходят тестовый период.

«Основываясь на результатах конкурса „Лидеры России“, мы понимаем, что женское лидерство зачастую даже более успешное, более компетентное, чем мужское. Конечно хочется видеть, среди управленцев в стране женщин больше», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

После защиты проектов — напутственные слова от идейной вдохновительницы международного потока программы — Валентины Матвиенко. А дальше участниц ждали фильм и песня в честь закрытия, фото на память и сертификаты за успешное прохождение программы.

0 0 0 0 0 0