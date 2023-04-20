Подмосковье 20 апреля 2023, 13:19 Соляные пещеры стали популярным методом оздоровления среди участников «Активного долголетия» в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Участники клуба «Активное долголетие» посещают сеансы галотерапии, улучшая свое здоровье в соляных пещерах. Они повышают иммунитет и улучшают дыхание.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, один сеанс галотерапии заменяет три дня отдыха у моря. Соляные пещеры содержат микрочастицы минералов, которые положительно влияют на организм.

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«Все это можно сделать в Подмосковье, не выезжая на море. На базе комплексных центров социального обслуживания населения функционируют спелеокомнаты, в которых долголеты могут пройти курс галотерапии», — рассказали в ведомстве.

Для пенсионеров также доступны занятия спортом, фитнесом и йогой, которые помогают им поддерживать физическую форму. Также для них проводят семинары о правильном питании и здоровом образе жизни.

Записаться на мероприятия можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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