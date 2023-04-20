20 апреля 2023, 13:19
Соляные пещеры стали популярным методом оздоровления среди участников «Активного долголетия» в Подмосковье
Участники клуба «Активное долголетие» посещают сеансы галотерапии, улучшая свое здоровье в соляных пещерах. Они повышают иммунитет и улучшают дыхание.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, один сеанс галотерапии заменяет три дня отдыха у моря. Соляные пещеры содержат микрочастицы минералов, которые положительно влияют на организм.
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«Все это можно сделать в Подмосковье, не выезжая на море. На базе комплексных центров социального обслуживания населения функционируют спелеокомнаты, в которых долголеты могут пройти курс галотерапии», — рассказали в ведомстве.
Для пенсионеров также доступны занятия спортом, фитнесом и йогой, которые помогают им поддерживать физическую форму. Также для них проводят семинары о правильном питании и здоровом образе жизни.
Записаться на мероприятия можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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