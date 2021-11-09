Соляная пещера и инфракрасная сауна появятся в медсанчасти Дубны

В дубненской медсанчасти № 9 вакцинация от коронавируса проходит 24 часа 7 дней в неделю. Это позволяет избежать очередей и подстроиться под пациентов. Ежедневно около 100 человек сюда приходят сделать прививку, на выбор — любая вакцина.

«Мы организовали две мобильные бригады, выезжаем на предприятия, где организуем вакцинацию. Львиная доля пациентов - это пациенты коллективов, прививаются по 30-40 человек», — рассказала главный врач ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Ирина Ларионова.

Источник фото: телеканал «360»

Для тех же, кто переболел коронавирусом, в медсанчасти полгода назад открылось целое отделение диспансеризации. В одном крыле поликлиники можно быстро пройти всех профильных врачей.

«Ежедневно у нас поток пациентов 1200 человек в рабочую смену, в диспансеризации имеется свой график по предприятиям, где закрепленные сотрудники приходят, также особое внимание уделяется пациентам старшего возраста», — отметила главный врач ФБУЗ МСЧ № 9 Ирина Ларионова.

Источник фото: телеканал «360»

У кого серьезные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции, тех помещают в реабилитационное отделение. Половина его помещений сейчас закрыта на ремонт. Работы идут в хорошем темпе, и уже скоро здесь откроются кабинеты с новым дорогостоящим оборудованием. Здесь появятся барокамера, соляная пещера и даже инфракрасная сауна.