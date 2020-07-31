Солисты ведущих театров дадут концерт в Можайске. Они поддержат восстановление Ново-Никольского собора

Благотворительный концерт солистов Большого театра и «Новой оперы» 7 августа состоится в Можайске. Здесь артисты поддержат восстановление Ново-Никольского собора. Мероприятие организовали по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Солисты театров выступят на Соборной площади. Гала-концерт проведут при участии хора духовенства Московской епархии и народного артиста России Дмитрия Певцова.

Это новая ступень в развитии фестиваля «Русская опера у стен монастыря», рассказала советник губернатора Подмосковья по культуре Нармин Ширалиева.

И теперь концерты с лучшими исполнителями будут собирать жителей у стен наших храмов, которые уже нужно спасать от разрушения, не теряя времени. Мы еще в начале пути, но нами движет мечта о том счастливом моменте, когда сможем собираться у восстановленных во всем своем великолепии храмов Нармин Ширалиева.

Мероприятие состоится при поддержке областного Министерства культуры и администрации Можайска. Собранные деньги пойдут в благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

На гала-концерте выступят артисты Владимир Кудашев, Максим Пастер, Сергей Писарев, Виктория Шевцова, Станислав Мостовой, Илья Кузьмин и хор духовенства Московской епархии.

Здесь прозвучат русская духовная музыка, романсы, фрагменты опер и некоторые современные произведения. Художественным руководителем вечера выступит Дмитрий Сибирцев, а ведущим — народный артист России Дмитрий Певцов.

Подмосковное Министерство культуры совместно с Московской епархией проводят благотворительные концерты по поддержке историко-культурного наследия уже пятый год.

Одной из задач проекта «Русская опера у стен монастыря» стало привлечение внимания населения к сохранению православных святынь. Идея создания благотворительного концерта появилась в 2019 году, когда Владыка Ювеналий и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли решение полноценно реставрировать Ново-Никольский собор в Можайске.