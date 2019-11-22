Солисты, дуэты и ансамбли. Конкурс патриотической песни прошел в Балашихе

Конкурс патриотической песни «Путь дорожка фронтовая» прошел в Балашихе. Его приурочили к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, которое наша страна отметит в следующем году. Кто принял участие в конкурсе и занял первое место, узнал корреспондент «360».

Рок-группа «Избранный путь» родилась в школе, но трио создали не школьники, а два учителя физкультуры и трудовик. С направлением определились сразу: решили учить молодежь патриотизму. Одна песня — о православии и борьбе с фашизмом, другая — об исторической памяти. Но фронтмен группы считает: поют они про любовь.

«В нашей песне „Родина-мать“ есть такая строчка: „Покажи, что любовь — это сила“. Что это означает? Это означает, что любовь вселенского масштаба, всеобъемлющая любовь — это такая сила, которая творит добро и благодаря этому добру в итоге побеждает все зло на земле», — отметил учитель физкультуры МБОУ «Гимназия № 19» Андрей Москвин.

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс «Путь-дорожка фронтовая» проходит в Балашихе десятый раз. Участники исполняют военные, эстрадные песни, а также собственные произведения. Выступают сольно, парами и ансамблями. Главное — патриотическая направленность номеров.

«В этом году мы решили приурочить конкурс к самому великому и важному празднику, который будет отмечать в следующем году наша страна. Это 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне», — рассказала педагог-организатор досугово-профилактического центра «Семья» Мария Кравцова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году участвовали больше 100 человек: как подростки, так и взрослые до 35 лет. Победителей определили в двенадцати номинациях. Кубок за первое место получила группа «Избранный путь».