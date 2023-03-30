30 марта 2023, 15:30
Солистов и вокальные ансамбли из Подмосковья пригласили на конкурс «Солдатский конверт» в Ставрополь
Заявки на фестиваль «Солдатский конверт» могут подать музыканты из Подмосковья в возрасте от 18 до 45 лет. Финал юбилейного конкурса патриотической песни состоится в начале мая в Ставрополе.
Юбилейный, 30-й по счету фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт» объединит музыкантов из России и Белоруссии. Конкурс пройдет в номинациях для сольных исполнителей и для ансамблей. Жюри, в составе которого будут Лев Лещенко, Анатолий Ярмоленко и Зара, определит победителей.
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Темы представленных песен должны быть посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
Первый отборочный этап пройдет до 5 апреля. Подать заявку можно по почте soldatkonvert@mail.ru.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.
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