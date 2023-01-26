Подмосковье 26 января 2023, 14:33 Солист филармонии из Подольска выступил для военнослужащих на передовой СВО

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Солист Подольской филармонии Павел Быков выступил перед участниками СВО в зоне боевых действий. Исполнитель приехал в блиндаж 15-го батальона в составе культбригады Москонцерта и спел в 200 метрах от расположений противника.

По словам Быкова, ему не рассказали, каким образом будет проходить концерт. В итоге солдаты слушали артистов по рации.

«Там было больше 100 позиций, на которых находятся бойцы, на линии соприкосновения, на расстоянии 200 метров от армии ВСУ. Во время выступления постоянно шла перестрелка», — пояснил Быков.

Подмосковные артисты исполнили песни времен Великой Отечественной войны, солдатские и хиты Виктора Цоя. Быков рассказал, что в Донецке у него есть родственники.

«Удалось зайти на 15 минут. Мы их давно зовем к себе: приезжайте, переждите это трудное время. Но они не едут. И так многие люди не хотят покидать родные места», — пояснил мужчина.

За 10 дней артисты провели 16 концертов и акций памяти. На машине они проехали более трех тысяч километров по ДНР, ЛНР и Запорожской области.

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