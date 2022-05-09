Участники поисковой операции обнаружили останки советского солдата в Одинцове

Останки солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, обнаружили участники поисковой операции в Одинцове. Работы проводили в лесу между деревнями Липки и Синьково.

Специалисты искали фрагменты сбитого в этом районе в декабре 1941 года советского биплана. Командир поискового отряда «Вымпел», полковник запаса Владимир Олейник с помощью металлоискателя обнаружил металлическую эмалированную кружку производства Лысьвенского металлургического завода (Н.К.Т.П). Известно, что такими кружками пользовались бойцы Красной армии.

После Олейник вместе со своим заместителем, подполковником запаса Сергеем Саранцевым, тщательно исследовали это место и обнаружили кожаные подсумки с боеприпасами, элементы вооружения и фрагменты костного скелета погибшего солдата.

О находке сообщили в администрацию и получили разрешение на эксгумацию. После этого 8 мая поисковики провели экспедицию в месте обнаружения останков.

В ходе полевых работ они нашли костные останки черепа и левой руки. Также им удалось найти личные вещи солдата: звездочку от шапки-ушанки, кусок кожаного ремня с металлической пряжкой, металлические пряжки от вещмешка и противогазной сумки, пуговицы, крючки от шинели, эмалированную зеленую металлическую кружку, четыре советские монеты (5 копеек 1931 года, 20 копеек 1932, 1936 и 1938 годов), два кожаных подсумка с 45 патронами к винтовке Мосина, а совсем рядом с этим местом и затвор Мосина.

Работавший с поисковиками врач-стоматолог Александр Бир исследовал нижнюю челюсть с зубами и установил, что возраст солдата составляет около 20-25 лет.

Из-за того, что фрагменты костного скелета могут находиться на значительном удалении от раскопа, поисковую операцию решили временно свернуть. Ее продолжат позже участники одинцовских поисковых отрядов «Вымпел», «КитежЪ» и молодежного патриотического клуба «Азимут».

После завершения работ останки советского солдата и его личные вещи были переданы на хранение в храм села Аксиньино.