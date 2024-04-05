Подмосковье 05 апреля 2024, 19:41 Союзы женщин России и Белоруссии подписали Соглашение в Красногорске Пресс-служба Губернатора

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Встреча «Женщины России и Белоруссии: миссия созидания» состоялась в Доме Правительства Московской области. Главная цель мероприятия — с помощью общественной дипломатии вести совместную деятельность, направленную на развитие международного сотрудничества по линии общественных организаций.

По словам председателя подмосковного отделения Союза женщин России Екатерины Богдасаровой, во времена непростых вызовов важно действовать вместе — делиться опытом, нужными контактами, вместе запускать проекты, вместе созидать.

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Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, Россия и Белоруссия сотрудничают в различных сферах, от фармацевтики до космоса, и теперь к международной дружбе присоединились общественные объединения — российский и белорусский Союзы женщин.

Подмосковный филиал Союза женщин России включает в себя 40 отделений, более пяти тысяч участников. Наставники делятся своим опытом успешного бизнеса с новым поколением предпринимателей.

В завершение встречи участницы подписали Соглашение о сотрудничестве между объединенной организацией открытого акционерного общества «Белагропромбанк», общественного объединения «Белорусский союз женщин» и Московского областного регионального отделения «Союза женщин России».

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