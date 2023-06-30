Подмосковье 30 июня 2023, 12:56 Союз женщин России рассказал о развитии креативных индустрий в Подмосковье

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Доля креативных индустрий в экономике страны должна увеличиться до 6% к 2030 году. Это значит, что процент специалистов творческих профессий вырастет до 15. Данную концепцию утвердило правительство России еще в 2021 году.

«Все народные художественные промыслы России делятся на два направления. Это ремесленничество, которое нужно и которое должны поддерживать, но это „рукотворчество“ без образования, лозоплетение, можно много перечислять. Вторая часть — это традиционные художественные промыслы, которые существуют свыше 150-200 лет», — прокомментировала президент «Высшей школы народных искусств» Валентина Максимович.

Креативные индустрии сегодня не только находятся в тренде, но и в планах развития народного хозяйства. Об этом говорили представители Минкульта Московской области, Союза женщин России и других общественных организаций.

«Четыре города Московской области вошли в топ-20 по креативным индустриям, и Красногорск стоит между Москвой и Санкт-Петербургом. Честно говоря, это здорово, надо поддерживать творческих людей. Это, прежде всего, рабочие места и уникальность продукции», — заявила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Теперь в России необходимо сформировать механизмы создания равных возможностей и мер поддержки для всех направлений креативных индустрий, в том числе, и в Подмосковье.

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