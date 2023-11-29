Подмосковье 29 ноября 2023, 18:00 Союз женщин России организовал конференцию по развитию гастроиндустрии в Домодедове Анастасия Сараева

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Конференция по развитию гастроиндустрии состоялась в Домодедове. Мероприятие организовал Союз женщин России.

На конференции выступили более 10 спикеров. Это управляющих и администраторы ресторанов и кафе, предприниматели, организаторы кейтеринга, директоры пищевых производств и другие.

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«Сегодня на конференции я рассказал участникам о подготовке кадров студентов колледжа „Московия“. Колледж имеет большой производственный потенциал, современное оборудование, на котором обучаем будущих поваров, кондитеров», — рассказал преподаватель ссуза Владимир Давыдов.

Также на мероприятии побывала владелица интернет-магазина ILBakery Ирина Лямина.

«Мероприятие такого уровня проходит в нашем округе впервые. Получилось ярко, информативно и очень полезно», — сообщила руководитель местного отделения Союза женщин России Юлия Шпакова.

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