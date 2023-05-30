Подмосковье 30 мая 2023, 09:01 Союз тренеров России наградил наставника баскетбольного клуба «Химки»

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Тренер баскетбольного клуба «Химки» получил награду за хорошие результаты в сезоне. Союз тренеров России отметил Андрея Мальцева в номинации «Прорыв».

Награду Андрею Мальцеву вручили на общероссийской конференции по баскетболу «Тренербаскет`23», которая прошла на базе зоны отдыха «GoPark» в Химках. Там лучшие тренеры России провели более 20-ти обучающих семинаров за два дня.

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«Баскетбольный клуб „Химки“ рад быть среди соорганизаторов конференции. Мы уверены, что и семинары, и вся работа созданного Союза поможет развитию тренерской мысли в России», — отметил главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Напомним, в этом сезоне баскетбольный клуб «Химки» завоевал бронзовые медали чемпионата Суперлиги и «Финала Четырех» Кубка России. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично встретился с командой, чтобы поздравть спортсменов.

«Завершившийся сезон показал — „Химки“ все та же достойная команда, и мы вместе начали писать новую успешную главу в истории клуба. Я уверен, что с вашим главным тренером, Андреем Николаевичем Мальцевым, у вас все получится», — поздравил Дмитрий Волошин.

Баскетбольный клуб «Химки» был создан в 1997 году. За время существования команда стала двукратным победителем Кубка Европы, чемпионом Единой Лиги ВТБ, победителем Кубка России и 11-кратным серебряным призером Чемпионата России.

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