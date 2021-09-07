Союз машиностроителей возьмет под крыло школу Реутова

В Подмосковье реутовская общеобразовательная школа № 5 станет единственным в области образовательным учреждением при «Союзе машиностроителей России». Подписание соглашения запланировано на сентябрь 2021 года. Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

«Будет подписано четырехстороннее соглашение между школой, НПО «Машиностроения», МФТИ и «Подмосковным колледжем «Энергия», что позволит дать детям новые возможности для изучения физики, математики, информатики и технологии», — сообщил Каторов.

По его словам, профильное и специализированное обучение активно развивается в школах Реутова. В частности, на базе школы № 6 совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева при поддержке предприятий отрасли создан химико-биологический профиль на уровне среднего общего образования.

Фотограф: Алексей Оводов

Также совместно с АО «ВПК «НПО «Машиностроения»» и МГТУ имени Баумана на базе городского лицея работает инженерный класс, а с 1 сентября 2021 года МГИМО МИД РФ открыл «Академический класс» в местной гимназии.

В Реутове открыты 19 детских садов, 11 школ, гимназия и два учреждения дополнительного образования. В школах обучаются свыше 11,2 тысячи детей. Всего в Реутове, по последним данным, работает 31 образовательное учреждение. В них обучаются почти 19 тысяч детей.