Союз китайских предпринимателей начал сотрудничать с музеем из Подмосковья

Музей-заповедник «Горки Ленинские» первым в стране заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом китайских предпринимателей в России. Контракт был заключен между председателем союза Чжоу Лицюнь и врио директора музея-заповедника Вячеславом Иевливым.

Документ предусматривает совместное решение социально значимых задач в сфере духовно-нравственного воспитания и культурно-просветительской деятельности между представителями делового сообщества КНР и музеем-заповедником «Горки Ленинские».

По словам Чжоу Лицюнь, в июне этого года при участии посла КНР в России Чжан Ханьхуэя состоялась церемония закладки «Аллеи российско-китайской дружбы».

«Я хочу сказать, что отношения России и Китая остаются крепкими и дружественными в разных областях, в том числе в области культуры и туризма. По случаю предстоящего XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая мы, предприниматели Китая в России, подписываем соглашение о сотрудничестве, которое очень важно для укрепления дружеских отношений между Китаем и Россией», — отметил Чжоу Лицюнь.

Он добавил, что рассчитывает: музей в будущем станет важным пунктом для китайского туризма и важной частью патриотического воспитания местных граждан. В дальнейшем планируется развивать двустороннее сотрудничество из поколения в поколение.

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие представители 30 компаний из Китая, а также представители Торгово-промышленной палаты Московской области. После окончания официальной части мероприятия перед гостями музея-заповедника выступили артисты из России и КНР. Встреча завершилась экскурсионной программой.