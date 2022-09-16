Союз художников Ногинска отметил юбилей новой выставкой | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Союз художников Ногинска отметил юбилей новой выставкой

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Центр творчества и художественного просвещения — Ногинское отделение Союза художников — празднует 15-ю годовщину со дня основания. Участники встречи вспомнили, как все начиналось.

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«Нас было всего пять человек и на собрании было решено организовать творческое объединение. К концу месяца к нам еще пришли художники. Уже в октябре 2007 года состоялась наша первая выставка», — вспоминает председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич.

Сейчас в составе организации 33 человека и коллектив продолжает расти. Практически все авторы решили принять участие в юбилейной выставке, показать свое творчество в самых разных техниках и жанрах.

«Здесь представлена акварель, внизу — живопись. У нас еще и третий зал — там смешанные жанры показаны. И графика, и современное искусство, и авангард», — продолжает Мазуркевич.

«Я понимаю, что за созданием каждого произведения стоит большая работа. Может даже какие-то творческие и внутренние мучения. То, что вы выставили на сегодняшней экспозиции, действительно вызывает и уважение, и удивление», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Богородского городского округа Павел Ермилов.

Экспозицию в ногинском центре культуры и творчества «Глухово» посвятили коллегам. Тем, кто стоял у истоков и оставил значительный след в искусстве родного края.

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