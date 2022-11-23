Подмосковье 23 ноября 2022, 16:43 Сохранность лесных культур проверили на 8200 гектарах в Подмосковье за осень Публичное достояние

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Итоги осенней инвентаризации лесных культур подвели в Комлесхозе Московской области. Ее проводят в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов», напомнил курирующий Комитет лесного хозяйства зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«Этой осенью проверка проведена на площади более 8200 гектаров. Проверены площади 2018 года — это 4061,37 гектара, 2020 года — 2417,24 гектара, осени 2021 года — 1184,46 гектара», — сообщил Георгий Филимонов.

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Также проверили весенние посадки этого года на площади свыше 623 гектаров. Зампред уточнил, что инвентаризация лесных культур позволяет уточнить выполненные объемы и эффективность лесовосстановительных работ.

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Председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов добавил, что сохранность лесных культур составила от 95 до 100 процентов, а приживаемость снизилась из-за засушливого лета этого года и составила менее 90 процентов.

«По итогам проведенной инвентаризации там, где это необходимо, специалисты проведут дополнение лесных культур и лесоводственный уход», — сказал Олег Баженов.

Ранее сообщалось, что Подмосковье перевыполнило план на основном этапе восстановления лесов в 2022 году.

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