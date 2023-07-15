Подмосковье 15 июля 2023, 20:07 «Сохраняет здоровье и жизни». Боец из Подмосковья вернется в зону СВО с бронежилетами и касками Глава городского округа Серпухов Никитенко передал бойцу СВО каски и бронежилеты РИА «Новости»

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Находящийся в отпуске боец из Серпухова вернется в зону проведения спецоперации с бронежилетами и касками для своего батальона. С военнослужащим встретился глава городского округа Сергей Никитенко.

Сергей отправился на службу в зоне СВО в качестве добровольца. Недавно он приехал домой в отпуск — сейчас проводит время с родными. Когда настанет время возвращаться, он отвезет сослуживцам гуманитарную помощь от администрации округа и волонтеров. Глава муниципалитета Сергей Никитенко отметил, что для него важно познакомиться с каждым серпуховчанином, приехавшим в отпуск.

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«Мы стараемся эту традицию соблюдать, мы обычно приезжаем не с пустыми руками. Мы с собой привезли комплекты индивидуальной защиты, бронежилеты, каски <…> думаю, вещи такие расходные, полезные», — отметил он.

Супруга военного Марта руководит волонтерским обществом «Своих не бросаем!». По ее словам, она побывала в Доме культуры «Исток», где активисты шьют носилки.

«Девочки все постарались за две недели сшить нам 200 носилок Также мы оттуда ушли с подарками, нам передали пятиточники, сети — все это сохраняет здоровье и жизни солдат», — уточнила серпуховчанка.

Ранее Никитенко назвал настоящими героями тех, кто подписал контракты на службу в армии. По его словам, в зоне проведения спецоперации находятся около 700 жителей городского округа.