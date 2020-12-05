«Сохранить традиции и рассказать о них миру». Подмосковье нашло способы сделать популярными народные промыслы

В век цифровых технологий особенно важно сохранить культурное достояние страны. Московская область объединила большое количество народных и художественных промыслов: фарфор, художественную роспись, елочные и деревянные игрушки, которые производятся в Гжели, Федоскине, Дулеве, Клину. Для их спасения пригодятся разные методы, в том числе помогут и сами высокие технологии. Тему «Сохранение культурного достояния России» подняли во время поездки вице-губернатора Натальи Виртуозовой в Орехово-Зуевский городской округ. Там прошло заседание областного совета по народным промыслам.

Участники встречи предложили разные рецепты спасения художественных промыслов.

Руководитель отделения фарфора и керамики «Творческого союза художников ДПИ» Валентин Розанов призвал начать поддержку с низов. Он напомнил о работе десятков мелких индивидуальных предпринимателей, самозанятых, художников и мастеров.

«Как мне кажется, для подъема народных промыслов нужно идти не с предприятий, а начинать снизу — это базис», — заявил он.

А заместитель председателя художественно-экспертного совета, заслуженный работник культуры России Елена Куценко предложила создавать условия и инфраструктуру в местах традиционного бытования центров. Это позволит притягивать внимание к себе, а также оставлять у себя жителей и мастеров.

В то же время молодые люди предложили прямо противоположный подход. Они заявили, что нуждаются в другой поддержке — цифровой. Им нужно содействие диджитал-площадок.

«На мой взгляд, нужно использовать диджитал, нужно привлекать такие платформы как Instagram, YouTube, TikTok — сейчас очень популярны. И, конечно, блогеров — инфлюенсеры нужны», — рассказала художник федоскинской росписи Гузель Нигматулина.

Источник фото: телеканал «360»

По ее мнению, молодые мастера очень плохо себя продают. А ведь это закон рынка — будут продажи, а значит, и деньги, налоги. Умельцы готовы представить уникальный продукт, добавила Нигматулина.

Например, стоит продвигать в Сети скульптора Дулевского фарфорового завода Ивана Бычкова, которого признали лучшим молодым специалистом.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова призвала объединить традиции с новым временем.

«Молодежь идет тяжело, вы видите — они готовы. Мы должны создать условия и сами помогать им во всем, чтобы начать продвигать наш промысел. А нам не хватает маркетинга, не хватает рекламы и потому здесь важно сохранить традиции и рассказать о них всему миру», — отметила она.

В итоге участники заседания решили, что важно соединить бережное отношение к старине и современные методы организации и упаковки продукта. В Орехово-Зуеве уже применяется на практике такой подход — в сфере бизнеса и туризма. Например, Morozoff-Hall — старый завод, который всего за год превратился в коворкинг-пространство. После преобразований туда заехало крупное маркетинговое агентство. Также на его базе создан концертный зал. А в планах кураторов проекта и администрации города — развитие этого творческого кластера в практически автономный мини-город. На первом этаже создадут большой фуд-маркет, а верхние этажи отдадут под жилые апартаменты. В итоге завод превратится в место, где молодые специалисты будут жить, работать, проводить досуг. И для этого не придется ездить в столицу.