21 февраля 2023, 15:15
«Сохранить свой суверенитет». Андрей Воробьев поддержал послание Путина Федеральному собранию
Губернатор Подмосковья Воробьев: власти должны обеспечивать перемены в России
Проявляемая против России агрессия должна сделать страну еще сильнее, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В эфире Первого канала он рассказал, что власти должны обеспечивать перемены в РФ.
По словам главы Подмосковья, в сложившейся геополитической обстановке России не остается ничего, кроме защиты собственной страны. Так Воробьев прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.
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«Эта агрессия и все то, что мы слышим и видим, должно сделать нас сильнее. Мы должны сохранить свой суверенитет, мы должны обеспечивать дальше перемены», — подчеркнул губернатор.
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Подмосковные власти продолжат оказывать всю необходимую поддержку семьям военнослужащих, добавил Андрей Воробьев. По его словам, к детям проявляют особенные чуткость и внимание, а помогают им люди разных возрастов и состояния.
Днем 21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Речь президента заняла практически два часа. Глава государства поблагодарил глав регионов за оказание помощи семьям участников спецоперации.
Андрей Воробьев
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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