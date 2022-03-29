«Сохраним все живые деревья». Химкинский лесопарк начнут преображать в августе

Масштабные работы по благоустройству Химкинского лесопарка стартуют в этом году. Его территория превышает 130 гектаров. На первом этапе благоустроят более 60 гектаров, где создадут современную парковую инфраструктуру. Работы начнутся в августе, рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он отметил, что в Химках продолжают реализовывать проект «Зеленый каркас», в рамках которого непригодные для прогулок территории благоустраивают и делают доступными для жителей.

«Этот проект мы реализуем при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из неиспользуемой или малодоступной территории мы делаем места для комфортного отдыха, прогулок, спорта и оборудуем их всем необходимым: тренажерами, лавочками, освещением, видеонаблюдением», — сказал он.

Проект запустили в 2021 году. По словам Волошина, на сегодняшний день уже привели в порядок более 100 гектаров зеленых насаждений. В ближайшие годы планируется освоить еще 500 гектаров лесных массивов.

Говоря о благоустройстве Химкинского лесопарка, он подчеркнул, что речи о вырубке деревьев там не идет. Будет убран только сухостой.

«Мы сохраним все живые деревья, очень бережно будем проводить работы. Стоит отметить — прежде чем приступать к любому благоустройству, в обязательном порядке мы советуемся с нашими жителями, принимаем их пожелания, возражения. Мы проводим публичные обсуждения проекта и учитываем мнение химчан. Их главная просьба — не рубить деревья», — сказал Волошин.

В Химкинском лесопарке планируется установить детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак, оборудовать экотропы, опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Также жители попросили благоустроить родник Святого Георгия и прилегающую к нему территорию. Все эти замечания учтены и уже взяты в работу.

Помимо этого, стартует масштабная реконструкция парка имени Л. Н. Толстого. Это самая популярная парковая зона в городе. В этом году будет обновлена половина парка — около 12 гектаров. Вторая половина будет благоустроена уже в 2023 году.

«Будет построена новая музейная площадь со сценой и амфитеатром, обновлена вся тропиночная сеть, заменим опоры освещения, скамейки, урны. Весь парк будет покрыт видеонаблюдением. Обустроим зону фуд-корта. Вторым этапом будет благоустроена набережная. Парк останется все тем же парком Толстого, но на современный манер», — рассказал Волошин.