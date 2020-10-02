Согласовать строительство в зонах охраняемых объектов Подмосковья теперь можно онлайн

В Московской области с 30 сентября можно получить согласование строительства или реконструкции зданий в зонах охраняемых объектов Подмосковья онлайн.

Новая услуга будет доступна в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Получить согласование могут правообладатели земельных участков, которые находятся на территории охраняемых объектов и прилегающих территориях к трассам проезда объектов Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«Мы продолжаем активную работу по цифровизации градостроительного блока Подмосковья. В целях оптимизации и повышения качества услуги по выдаче согласования строительства (реконструкции) объектов в зонах охраняемых объектов между правительством Московской области и Федеральной службой охраны Российской Федерации заключено соглашение о сотрудничестве, предметом которого стала оптимизация процедур, перевод госуслуги в электронный вид и ее предоставление посредством РПГУ МО», — пояснил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что этой услугой пользуются свыше трех тысяч человек ежегодно. Сейчас услугу предоставляют в течение 60 календарных дней.

Услуга доступна для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их представителей.