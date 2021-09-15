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    15 сентября 2021, 11:17

    Владельцы магазинов и салонов в Подмосковье смогут согласовать перепланировку онлайн

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Согласовывать перепланировку в нежилых помещениях Подмосковья начали онлайн. Новая функция появилась на областном портале uslugi.mosreg.ru.

    Владельцы магазинов и салонов в Подмосковье смогут согласовать перепланировку онлайн | Изображение 1

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, речь идет, например, об аптеках, магазинах, салонах красоты и других местах, расположенных в многоквартирных домах.

    Раньше для согласования перепланировки все владельцы нежилых помещений должны были идти в администрацию. Благодаря переводу в „цифру“ они сэкономят время

    Максим Рымар.

    Эта услуга доступна по ссылке. Кроме того, для согласования перепланировки в жилом и нежилом помещении упростили электронную форму заявления.

    Жителям больше не нужно прикладывать скан паспорта — им достаточно проверить правильность автозаполнения данных.

    Услуга бесплатная, ее окажут за 12 рабочих дней. Она доступна для физических, юридических лиц и предпринимателей.